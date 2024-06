Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies: transfert de technologie avec Shell information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Technip Energies et Shell Catalysts & Technologies annoncent un accord de transfert de technologie permettant d'accélérer la commercialisation de la technologie Bio-2-Glycols de Technip Energies pour la production de Mono Ethylène Glycol (MEG) à partir de glucose.



Le MEG est habituellement produit à partir de matières premières d'origine fossile pour fabriquer différents types de polyesters pour des matériaux d'emballage, tels que des bouteilles en plastique et des vêtements.



Avec cette acquisition, Technip Energies a donc l'intention d'offrir une solution de polyester biosourcée en remplaçant les matières premières d'origine fossile. Le groupe vise à la commercialiser, sous la marque Bio-2-Glycols, en 2025.





