Technip Energies : signe un contrat pour une usine en Inde information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 08:04









(CercleFinance.com) - Technip Energies a remporté un contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements, de construction et de mise en service (EPCC) auprès de NTPC pour son projet d'usine de production d'hydrogène par électrolyse situé à Vindhyachal, Madhya Pradesh, Inde. Le contrat couvre la livraison d'une usine de production d'hydrogène de 5 mégawatts utilisant la technologie d'électrolyse à membrane échangeuse de protons (PEM) alimentée en électricité par une centrale thermique. Davendra Kumar, Senior Vice President India Business Unit chez Technip Energies, a déclaré : ' Ce contrat illustre notre engagement pour accélérer la transition énergétique et nos capacités de gestion de projets dans les énergies décarbonées.'

