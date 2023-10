Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Technip Energies: signe deux contrats au Portugal information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 09:42

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce la signature d'un contrat d'ingénierie, de services d'approvisionnement et des contrats de gestion de construction (EPsCm) par Galp pour une unité de biocarburants et une unité d'hydrogène vert pour sa raffinerie de Sines au Portugal.



Les deux projets font partie du programme de Galp pour réduire l'empreinte carbone de la raffinerie et de ses produits.



L'Unité de Biocarburants Avancésaura une capacité de 270 ktpa et produira du diesel renouvelable et du carburant d'aviation durable (SAF) à partir de matières premières biologiques et de résidus de déchets. Cette unité permettra à Galp d'éviter 800 ktpa d'émissions de gaz à effet de serre.



L'Unité d'Hydrogène Vert, composée d'une usine d'électrolyse de 100 MW, produira jusqu'à 15 ktpa d'hydrogène renouvelable.



Les deux unités représentent un investissement brut estimé à 650 millions d'euros.