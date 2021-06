Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : sélectionné pour le projet Barents Blue Cercle Finance • 30/06/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce aujourd'hui avoir été sélectionné par Horisont Energi pour réaliser une étude sur la conception d'une usine d'ammoniac neutre en carbone à Hammerfest, dans le nord de la Norvège, dans le cadre du projet Barents Blue. Les installations prévues comprendront la première usine d'ammoniac bleu à grande échelle en Europe, et s'appuieront sur la technologie SynCOR AmmoniaTM de Haldor Topsøe. Plus de 99% du CO2 sera capté puis stocké pendant le processus de production. Le CO2 sera transporté puis injecté dans un grand réservoir géologique sous les fonds marins. À l'avenir, l'ammoniac pourrait être utilisé comme combustible climatiquement neutre, en particulier dans l'industrie maritime et pour la production d'électricité climatiquement neutre, précise Technip Energies.

Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -0.38%