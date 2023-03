Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : revient tester l'oblique des 19,25E information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - Technip Energies revient tester l'oblique des 19,25E mais demeure ancré dans son canal ascendant moyen terme.

Le titre pourrait cependant glisser vers le palier de soutien des 18E (testé les 22/02 et 01/03)... niveau qui coincide avec une autre oblique moyen terme





