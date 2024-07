Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies: retenu pour un projet d'éolien flottant information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - Technip Energies a annoncé jeudi avoir été sélectionné dans le cadre d'un programme de recherche et développement (R&D) visant à accélérer le développement industriel de l'éolien offshore flottant en France.



Le groupe d'ingénierie et de technologies dédiées à la transition énergétique indique s'être associé pour ce faire avec l'Université Gustave Eiffel, avec le spécialiste des énergies renouvelables Valeco et avec le centre d'essais en mer Open-C.



Le projet - baptisé 'Paref' - consiste à concevoir, fabriquer et tester un système d'ancrage réutilisable et des connecteurs pour un système de lignes de tension, tout en minimisant l'impact sur l'environnement marin.



Il doit constituer une étape importante dans la mise au point d'une solution compétitive dans l'éolien offshore flottant, optimisée pour les eaux profondes, en vue de réduire les coûts et accélérer le passage à l'échelle industrielle.



L'objectif est de concevoir un système d'ancrage destiné au projet NextFloat, imaginé en 2022 par un consortium composé entre autres de Technip Energies, qui se caractérise par un flotteur plus léger nécessitant moins d'acier, ainsi que par des équipements minimisant l'impact sur les fonds marins.



Ce prototype de 6 MW doit être mis en oeuvre et testé en mer Méditerranée afin de l'exploiter dans des conditions opérationnelles en pleine mer.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 21,74 EUR Euronext Paris +0,93%