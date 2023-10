Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: répond à l'enquête publiée par Le Monde information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 17:06









(CercleFinance.com) - En réponse à l'enquête du Monde parue ce jour intitulée ' Comment le français Technip Energies a participé à un mégaprojet gazier russe malgré les sanctions internationales ', Technip Energies a tenu à apporter des quelques précisions.



Alors que la société conduisait le projet Arctic LNG2 (ALNG2) dans le nord de la Russie lors de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022, elle assure avoir initié des discussions dès avril 2022 en vue d'une sortie du projet ALNG2 avec son client, ses partenaires, et fournisseurs dans le respect des sanctions et des dispositions contractuelles applicables.



Technip Energies rapporte avoir indiqué le 20 octobre 2022 que, compte-tenu de la taille et de la complexité inhérente à un tel projet, ' le processus de sortie serait achevé au cours du premier semestre 2023 '.



La société ajoute que cet engagement a été respecté avec une sortie du projet le 27 juillet 2023.



Technip Energies estime ainsi avoir agi ' en responsabilité ' en respectant, par ordre de précédence, les sanctions internationales, et ses obligations contractuelles.



A la suite de ce communiqué, le titre Technip Energies cède près de 13% à la bourse de Paris, contre -16% avant sa parution.







