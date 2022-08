Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : repasse au-delà des 12,53E information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 17:58









(CercleFinance.com) - Technip Energies repasse au-delà des 12,53E (ex-résistance du 11/12 août) et s'avance vers les 13E, approchés les 21 et 28 juin : le principal objectif demeure le re-test du zénith des 13,6E du 8 juin dernier.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +4.47%