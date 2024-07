Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies : repart à l'assaut des 24,2/24,3E information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 17:28









(CercleFinance.com) - Technip (+3% vers 24E), c'est assez rare pour être souligné, reste l'un des seuls titres du SBF-120 à ne pas avoir cédé un pouce de terrain depuis la mi-mai, et le seul à tutoyer son record absolu 24,2/24,3E (il s'en faut de 1% pour inscrire un nouveau record).

En cas de franchissement de son sommet du 4 avril, le récent pullback vers 20,5E induit un potentiel de hausse de +3,7E, donc un objectif de 27,9/28E.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 23,76 EUR Euronext Paris +1,89%