Technip Energies : renoue avec les 14E, les 14,3E en vue

(CercleFinance.com) - Technip Energies renoue avec les 14E et se rapproche de son zénith intraday du 16 février (jour de son introduction à Paris et Amsterdam). Le franchissement des 13E semble prometteur et la règle du balancier induit un potentiel de hausse vers 15E.

Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +7.76%