(CercleFinance.com) - Technip Energies semble entamer une remontée en direction des 22,2E des 12 et 27 juillet derniers. Le titre a su préserver au cours des dernières séances les 20E, en dessous desquels il pourrait aller combler le 'gap' ouvert fin juin au-dessus des 19,3E.





