Technip Energies: remontée continue vers les 13E information fournie par Cercle Finance • 11/08/2022 à 10:40









(CercleFinance.com) - Alignant une série quasi-ininterrompue de séances haussières depuis le 25 juillet, Technip Energies remonte vers les 13E, approchés les 21 et 28 juin, les 10E (ex-résistance du 3 au 15 mars) préservés le 15 juillet constituant le principal support pour l'action.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +2.98%