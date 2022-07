Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : réintègre son canal ascendant moyen terme information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 10:19









(CercleFinance.com) - Technip Energies (+3% à 12,18E) réintègre son canal ascendant moyen terme après une alerte baissière sous 11,75E (incursion en-deçà de son support oblique MT.

Le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 12,33E du 29 juin





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +1.99%