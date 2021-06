Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : record de sécurité pour le projet Bapco Cercle Finance • 07/06/2021 à 14:59









(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce que son programme de modernisation Bapco, sur l'île Sitra (Bahreïn) a atteint une étape historique en dépassant le cap des 40 millions d'heures travaillées sur site, sans accident entraînant des retards (LTI). Un travail étroit avec les autorités locales a en effet permis de 'mettre en oeuvre toutes les mesures de précaution nécessaires et garantir l'environnement de travail le plus sûr possible pour tous', assure Technip Energies. ' Nous avons mis en oeuvre avec succès diverses campagnes de sécurité et celles-ci ont eu un impact positif sur le travail quotidien sur le chantier de construction ', ajoute Alfonso Di Mario, Fellow Executive Project Director. Le projet Bapco consiste à augmenter la capacité de la raffinerie de pétrole existante de Sitra de 267 000 à 380 000 barils par jour.

Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -1.16%