Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : programme RSE à destination du Mozambique Cercle Finance • 14/06/2021 à 14:20









(CercleFinance.com) - Technip Energies fait savoir aujourd'hui que des centaines d'écoliers du Mozambique vont pouvoir bénéficier de son nouveau programme de RSE (responsabilité sociale des entreprises). Le projet va en effet permettre aux élèves de l'école d'Ocua de bénéficier d'un soutien éducatif approprié: paiement des frais de scolarité, livraison d'uniformes, de fournitures scolaires, de vélos communautaires, mise en place d'atelier et de formation. Cette initiative, mise en oeuvre mis deux ONG nationales, HELPO et Mozambikes, vise également à augmenter le nombre de jeunes qui entrent à l'université et à favoriser la mixité, précise Technip Energies.

Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -1.80%