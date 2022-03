Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: programme de rachat d'actions lancé information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 29,85 millions d'euros et un nombre maximal d'actions de 2.700.000 (environ 1,5% du capital social émis), devant être exécuté jusqu'au 31 décembre 2022.



La société d'ingénierie a l'intention de conserver les actions rachetées en propre pour répondre à ses obligations en matière de plans d'intéressement en actions. Au 22 mars, elle détient environ trois millions d'actions propres, soit environ 1,7% de son capital social émis.



Technip Energies désignera un intermédiaire chargé d'exécuter le programme de rachat d'actions, intermédiaire qui prendra ses décisions relatives à l'acquisition d'actions de manière indépendante, y compris en ce qui concerne le calendrier des acquisitions.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -0.57%