Technip Energies: programme de rachat d'actions lancé

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 100 millions d'euros, dont jusqu'à 70 millions à des fins d'annulation et jusqu'à 30 millions destinés à remplir les obligations au titre de plans d'intéressement en actions.



La société d'ingénierie pour le secteur de l'énergie précise que le nombre maximum d'actions pouvant être acquis dans le cadre du programme, qui se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2024, se monte à cinq millions.



Le 28 février, Technip Energies auto-détenait environ 4,4 millions d'actions, représentant environ 2,5% de son capital. Elles sont actuellement détenues dans le but de remplir ses obligations en vertu de ses plans d'intéressement en actions.





