Technip Energies: pourrait viser les 25,5E

(CercleFinance.com) - Technip Energies a enregistré la semaine dernière un nouveau record absolu à 24,14E, avec une clôture au plus haut du jour, du mois et depuis le début de sa cotation à Paris.



L'objectif reste le niveau des 23,7/24E suite au franchissement des 22,3E, il faut s'attendre à une tentative de rallier les 25,5E (triplement de valeur depuis le plancher des 8,5E du 2 mars 2022).





