Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: plonge de -9%, nouveau plancher à 9,75E information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 11:23









(CercleFinance.com) - Sévèrement impacté par la rupture -apparemment irréversible- entre l'Europe et la Russie, Technip Energies poursuit sa chute abyssale (-30% en 1 mois): le titre plonge de -9%, enfonce son précédent 'plus bas' du 25/02/2021 et inscrit un nouveau plancher à 9,75E, peut-être provisoire.

Le titre vient de passer de 15E à moins de 10E alors que la Russie ne représente que 25% de ses activités... et une fraction marginale de ses engagements financiers.

En cas de rebond, le 1er objectif sera de se repositionner au-dessus de l'ex-support des 10,4E du 19 juillet.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -6.25%