Technip Energies : partenariat dans l'économie circulaire

(CercleFinance.com) - Technip Energies a annoncé jeudi la signature d'un partenariat avec l'américain Agilyx portant sur le recyclage des plastiques usagés. Aux termes de cet accord de licence, Technip Energies commercialisera la technologie d'Agilyx permettant le recyclage avancé du polystyrène en l'associant à son propre savoir-faire en matière de purification. La technologie d'Agilyx permet la transformation de plastiques en composants chimiques d'origine susceptibles d'être réutilisés dans la fabrication des produits de haute qualité et d'être recyclés à leur tour indéfiniment, sans dégradation.

