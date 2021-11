Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : partenariat avec Svante information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Technip Energies et Svante annoncent avoir conclu un protocole d'accord pour développer la technologie de capture du carbone par absorbant solide de Svante et fournir des solutions intégrées, du concept à la livraison du projet. Le partenariat explorera les opportunités sur les marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA) et de la Russie où la technologie de Svante serait sélectionnée par les clients finaux pour des projets industriels de capture de carbone. La coopération sera mondiale pour les usines d'hydrogène bleu utilisant la technologie de reformage du gaz à la vapeur de Technip Energies. Les deux sociétés ont ainsi l'intention de répondre au besoin de réduction du coût d'investissement pour la capture du CO2.

