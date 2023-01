Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : nouveau record à 17E information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 17:50









(CercleFinance.com) - Technip Energies inscrit un nouveau record absolu à 17E et le potentiel de hausse court terme n'est peut-être pas épuisée : le doublement de valeur par rapport à son plancher des 8,8E du 2 mars 2022 est désormais tout proche puisque ce serait 17,6E... et les 18E semblent accessibles.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +4.00%