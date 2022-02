Technip Energies: nouveau rebond, des analystes à l'achat information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 17:21

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa progression aujourd'hui avec un gain de près de 2% (+3,4% hier). Dans une note sectorielle, Oddo BHF indique privilégier Technip Energies (avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 18 euros), ainsi que ses pairs Schlumberger et Subsea 7, au sein du secteur des services pétroliers.



'D'ici fin 2022, la demande pétrolière va dépasser celle enregistrée avant la crise sanitaire ! Il est désormais clair que la transition énergétique prendra du temps à se matérialiser et que le pétrole et le gaz resteront indispensables', souligne l'analyste.



'Après des années de sous-investissements, il n'est désormais plus tabou de se poser la question d'un nouveau supercycle sur les services pétroliers', poursuit-il, rappelant que lors du précédent cycle haussier (2009/14), l'indice des services pétroliers avait bondi de 156%.



Jefferies initie également une couverture de Technip Energies avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 18 euros, estimant que 'des capacités d'exécution dominantes dans le GNL le mettent en bonne position pour une résurgence des décisions d'investissements finales'.



'Une présence croissante sur les marchés à faible émission de carbone avec une traction claire dans l'hydrogène et le CCUS (capture, utilisation et stockage du carbone) trace un chemin réaliste vers la croissance', ajoute le broker.



Enfin, Jefferies juge attrayante la valorisation selon la méthode 'somme des parties' en utilisant des multiples de pairs d'EBIT moyens sur cinq ans, avant même de tenir compte du potentiel de progression sur les marchés à faible émission de carbone.