Technip Energies : menace le support des 11,1E

(CercleFinance.com) - Avec la correction subie mardi par les matières premières (notamment pétrole et gaz) Technip Energies est entrainée vers le bas par la chute du secteur et menace le support des 11,05E du 22 avril et du 4 mars. Le titre rentre en territoire de correction par rapport à son zénith des 13,36E du 4 juin. Le titre pourrait s'en aller combler le 'gap' des 10,82E resté béant depuis le 24 février.

Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -2.53%