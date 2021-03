Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : lourde rechute de -8% vers 13,41E Cercle Finance • 18/03/2021 à 18:49









(CercleFinance.com) - Technip Energies ricoche brutalement à la baisse après avoir amélioré de 0,4E son zénith intraday du 16 février (jour de son introduction à Paris et Amsterdam) avec un double-test des 14,7E les 16 et 17 mars et 15E séance le 17/03). Le franchissement des 13E induisait un potentiel de hausse vers 15E (objectif atteint) mais la correction est particulièrement brutale et il y a peu de supports décelables avant 12,7E Mais attention, le titre ne cote que depuis 1 mois et 2 jours, c'est beaucoup trop court pour juger de la fiabilité des supports.

Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -7.45%