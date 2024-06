Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies : le rebond sur 21,7E s'affirme, vise 24,3E information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 11:16









(CercleFinance.com) - Technip Energies valide le rebond sur 21,7E et la reprise s'affirme au-delà de 23E (résistance oblique court terme): au-delà, le titre visera le retracement du zénith des 24,3E du 8 avril, mais également du 28 septembre 2023





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 22.74 EUR Euronext Paris +2.90%