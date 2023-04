Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: lance une opération d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 11:21









(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce le lancement de 'ESOP 2023', soit une opération d'actionnariat proposée à environ 12.000 salariés éligibles dans 19 pays, avec l'objectif d'associer les collaborateurs à la création de valeur long-terme du groupe.



L'offre ESOP 2023 est déployée en Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Chine, Colombie, Emirats Arabe Unis, Espagne, Etats-Unis, France, Inde, Italie, Koweït, Malaisie, Mozambique, Norvège, Pays-Bas, Qatar, Royaume-Uni et en Thaïlande.



Environ 90% des effectifs du Groupe auront ainsi la possibilité de participer, précise Technip Energies.



L'offre sera réalisée par augmentation de capital, portant sur un maximum de 1,5 % du capital social, dans la limite du montant total de souscription de 30 millions d'euros.



Le prix de souscription des actions sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés de l'action à Paris des 20 derniers jours diminuée

d'une décote de 20%.



Les actions seront soumises à une période d'indisponibilité de 5 ans, sauf cas exceptionnel de déblocage anticipé autorisé.







