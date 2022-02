Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: la continuité des opérations pas affectée information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 14:13









(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie et de technologies pour la transition énergétique Technip Energies a assuré vendredi que la continuité de ses opérations n'était pas affectée par l'offensive russe en Ukraine.



Le groupe parapétrolier vit une semaine noire à la Bourse de Paris du fait des sanctions imposées à la Russie, pays où il est fortement implanté, et subit une chute de 4% supplémentaire ce vendredi, ce qui porte son repli hebdomadaire à 17%.



Dans un communiqué, Technip Energies assure avoir une longue expérience de la gestion de contrats dans des environnements 'difficiles et complexes'.



'Nous comprenons les mécanismes contractuels et les protections qui sont essentielles pour atténuer les risques et maintenir les performances de l'entreprise, ce qui sera présenté lors de la prochaine publication de nos résultats annuels le jeudi 3 mars 2022', indique-t-il.



Avec un repli de 23% sur le mois écoulé, le titre menace désormais de s'enfoncer sous son plancher des 10 euros.





