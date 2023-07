Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: l'objectif de marge 2023 revu à la hausse information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 10:34









(CercleFinance.com) - Technip Energies a publié jeudi des résultats légèrement inférieurs aux attentes pour le premier semestre, ce qui ne l'a pas empêché de revoir à la hausse ses objectifs annuels.



Le spécialiste de l'ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique a revu à la hausse sa prévision de marge opérationnelle (Ebit) pour 2023, désormais attendue entre 7% et 7,5% au lieu de 6,7% à 7,2% précédemment.



Le groupe a étayé son optimisme par sa 'solide rentabilité' au premier semestre et par des prises de commandes de neuf milliards d'euros, qui ont porté son carnet de commandes à un niveau 'record' de près de 19 milliards d'euros.



'La société bénéficie désormais d'une excellente visibilité au niveau de son chiffre d'affaires', réagit un analyste couvant la valeur.



Sur le premier semestre, l'Ebit récurrent ajusté a reculé de 11% par rapport à l'année précédente pour atteindre 149,2 millions d'euros, mais sa marge a augmenté de 140 points de base pour atteindre 7,8%.



Le chiffre d'affaires ajusté du premier semestre a quant à lui diminué de 27% par rapport à l'année précédente pour atteindre 1.907,6 millions d'euros.



Fort de ces perspectives, le titre affichait l'une des plus forte hausses de l'indice SBF 120 jeudi matin avec une progression de plus de 4%.





