Technip Energies: investissement dans un fonds dédié aux SAF

(CercleFinance.com) - Technip Energies a annoncé mercredi avoir réalisé un investissement 'stratégique' au sein d'un fonds destiné au développement des carburants d'aviation durables (SAF).



Ce fonds, mis en place par la compagnie aérienne américaine United Airlines et baptisé 'Sustainable Flight', regroupe plus de 20 entreprises issues de la chaîne d'approvisionnement de l'aviation.



Au-delà des transporteurs, il est notamment soutenu par des fabricants d'avions et de moteurs, des producteurs de carburants, des financiers et des gestionnaires de voyages.



L'initiative vise à fournir aux start-ups travaillant sur la recherche, la production et la technologie de biocarburants innovants, un capital à la fois financier et stratégique.





