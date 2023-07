Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Technip Energies: investissement dans un fonds d'Evok information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 08:42

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce son investissement dans le 'Fund II' d'Evok Innovation, un fonds qui se concentre sur des secteurs de nouvelle génération tels que l'hydrogène bas-carbone, le captage et l'élimination du carbone, l'électrification et les minéraux critiques.



Réunissant technologues confirmés, créateurs d'entreprises et investisseurs dans le climat, le fonds soutient les startups en leur fournissant les ressources, les réseaux et l'expertise nécessaires pour développer leurs activités et atteindre la maturité.



Cet investissement fait de Technip Energies le premier partenaire stratégique avec des capacités d'ingénierie, de fourniture d'équipement et de construction (EPC) au sein de l'écosystème d'investisseurs d'Evok.