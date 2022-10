Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: hausse de 42% du BPA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 09:33









(CercleFinance.com) - Technip Energies publie pour les neuf premiers mois 2022 une augmentation du résultat par action ajusté de 42% à 1,25 euro, et une marge d'EBIT récurrent ajusté en amélioration de 0,6 point à 6,9%, pour un chiffre d'affaires ajusté en repli de 1% à 4,9 milliards.



La société d'ingénierie revendique une augmentation significative des prises de commandes du segment TPS (technologies, produits et services) contribuant à une hausse substantielle du carnet de commandes du segment, de 60% par rapport à l'année précédente.



Pour l'ensemble de l'exercice 2022, Technip Energies anticipe un chiffre d'affaires ajusté entre 6,2 et 6,5 milliards d'euros, ainsi qu'une marge d'EBIT récurrent ajusté entre 6,7 et 6,9%, en tenant compte de la contribution du projet Arctic LNG 2.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -0.43%