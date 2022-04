Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: hausse de 3% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 07:41









(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce ses résultats financiers non audités pour le premier trimestre de l'exercice 2022.



Le chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre 2022 a augmenté de 3 % pour atteindre 1,3 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a bénéficié d'une activité continue sur le projet Arctic LNG 2 qui a contribué à hauteur de 445,4 millions d'euros au chiffre d'affaires du trimestre.



L'EBIT récurrent ajusté a augmenté de 19 % pour atteindre 90,0 millions d'euros, comprenant une contribution de 22,2 millions d'euros de la part d'Arctic LNG 2. La marge d'EBIT récurrent ajusté a augmenté de 90 points de base, pour atteindre 7,0 %.



Les prises de commandes ajustées du premier trimestre 2022 s'élèvent à 551,7 millions d'euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 0,3. Le carnet de commandes ajusté a diminué de 12 % en glissement annuel pour atteindre 15 632,4 millions d'euros, ce qui équivaut à 2,3 fois le chiffre d'affaires de l'exercice pour 2021.





