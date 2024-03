Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies : funiculaire haussier depuis le 1er mars information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 14:37









(CercleFinance.com) - Technip Energies a embarqué dans un funiculaire haussier depuis le 1er mars, avec une directissime 20/23,5E... et c'est la continuation du mouvement de reprise amorcé le 12 février sur 18,35E (soit environ +30%).

Le retracement du zénith des 24,1E du 28/09/2023 ne semble plus qu'une formalité.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +3.12%