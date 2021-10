Technip Energies en repli après l'ajustement de ses objectifs annuels

(AOF) - Technip Energies cède 3,7% à 13,8 euros après avoir dévoilé ses résultats neuf mois. La société de services pétroliers, née de la scission de TechnipFMC a enregistré une amélioration de sa performance grâce à son exposition au gaz naturel liquéfié (GNL) mais aussi à la transformation énergétique. Cependant, le groupe a révisé à la baisse la fourchette haute de sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Il table en effet sur un chiffre d'affaires 2021 compris entre 6,5 et 6,8 milliards d'euros, contre entre 6,5 et 7 milliards auparavant.

Technip Energies a également resserré sa prévision de marge d'Ebit récurrent. Elle est désormais attendue à au moins 6%, contre entre 5,8% et 6,2% auparavant.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le groupe a réalisé un résultat net de 159,7 millions d'euros, en hausse de 9,2%.

L'Ebit récurrent est ressorti à 307,5 millions, en progression de 24,7%, faisant ressortir une marge de 6,3% après 5,6% un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 11,2% à 4,91 milliards.

Les prises de commandes ont bondi de 433% à 8,404 milliards. Le carnet de commandes atteint ainsi 16,464 milliards contre 11,681 milliards un an plus tôt.

"Au troisième trimestre, les commandes ont concerné principalement des services et des études, notamment dans le domaine de la décarbonation. En outre, nous observons un renforcement de la confiance de nos clients pour investir dans de nouveaux projets, dynamique qui devrait se poursuivre en 2022", a commenté Arnaud Pieton, directeur général de Technip Energies.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.