(CercleFinance.com) -Technip Energies efface la résistance des 12,65E des 10, 18, 27 et 28 mai et peut s'élance à la conquête des 14,3E, puis des 14,7E, le zénith des 17 et 18 mars.

Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +5.98%