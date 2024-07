Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies: dopé par une note de Morgan Stanley information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 15:37









(CercleFinance.com) - Le titre Technip Energies figure parmi les meilleures performances de l'indice SBF 120 mercredi à la Bourse de Paris suite à une étude positive de Morgan Stanley.



Peu avant 15h30, l'action du groupe d'ingénierie spécialisé dans la transaction énergétique s'adjuge près de 5%, signant la quatrième plus forte hausse de l'indice, pour revenir à des plus hauts de quasiment un mois.



Dans une note consacrée au secteur des services à l'énergie, Morgan Stanley indique avoir relevé son objectif de cours de 24,5 à 27 euros, tout en réitérant sa recommandation 'surpondérer' sur le titre.



S'il souligne que les acteur du métier comme Technip Energies, Subsea 7 ou Saipem ont connu une forte activité commerciale au deuxième trimestre avec l'obtention de nouveaux contrats, le bureau d'études dit ne s'attendre à aucune surprise de taille lors de la saison des résultats, à l'exception d'une amélioration séquentielle de leurs performances.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 22,40 EUR Euronext Paris +5,46%