Technip Energies domine le SBF 120 après avoir raflé un contrat au Qatar

(AOF) - Technip Energies signe la plus forte hausse du SBF 120 (+4,40% à 19,58 euros) après avoir remporté un contrat " majeur " de gaz naturel liquéfié (GNL) au Qatar. Pour Technip Energies, un contrat « majeur » dépasse 1 milliard d’euros. Précisément, sa coentreprise avec Consolidated Contractors Company (CCC), a remporté un contrat EPCC majeur d'ingénierie, de fourniture des équipements, de construction et de mise en service auprès de QatarEnergy pour les installations à terre du projet North Field South (NFS).

Ce contrat porte sur la livraison de deux méga-trains, chacun d'une capacité de 8 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL. Il comprendra une grande installation de capture et de séquestration du CO2 de 1,5 Mtpa (million de tonnes par an), ce qui permettra de réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à des installations de GNL similaires.

Le projet d'expansion permettra de produire environ 16 millions de tonnes de GNL supplémentaires, ce qui portera la production totale du Qatar de 110 à 126 millions de tonnes par an.

- Leader mondial de l’ingenierie du Gaz naturel liquéfié, l’hydrogène et l’éthylène, créé en février 2021 par cession de TechnipFMC,et investi dans la transition énergétique ;

- Chiffre d’affaires de 5,4 Mds€ réparti en 2 pôles : la livraison de projets pour 44 % et les offres de produits, services et technologies ;

- Modèle d’affaires hybride, avec deux segments complémentaires à cycles long et courts, fondé sur 4 piliers : GNL, décarbonation, chimie durable et solutions énergétiques sans carbone ;

- Capital ouvert mais bloqué (HAL Invest, holding de la famille Van der Vorm pour + 10 %, BPI France pour 10 % et TechnipFMC 7 %), Joseph Rinaldi présidant le conseil d’administration de 9 membres, Arnaud Pieton étant directeur général ;

- Bilan solide avec 1,7 Md€ de capitaux propres et 4,5 Mds€ de liquidités.

- Stratégie de croissance rentable à moyen terme

- livraison de projets : revenus de 5, 6 à 6, Mds€, marge opérationnelle de 6,5 – 7,5 %

- produits, services et technologies : revenus de 2 Mds€, marge opérationnelle de 10 % ;

- Stratégie d’innovation dédiée à 100 % à la transition énergétique via la décarbonation et les projets zéro carbone -BleH2 by T.EN (solutions à la production d’hydrogène), ammoniac bleu, flotteurs éoliens d’Inocean, carburants durables pour l’aviation :

- dotée d’un portefeuille de brevets (+ 3000) en forte croissance,

- fondée sur l’incubation, le développement de technologies de rupture et les partenariats de R&D-MIT, CEA, IPI… ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone de la production pour 2030 ;

- net zéro d'ici 2050 pour les émissions indirectes des clients et des fournisseurs,

- mesure des émissions évitées chez less clients ;

- Retombées de la société commune créée avec NIPGAS et des partenariats avec Petronas et Svante -capture du carbone- et avec TotalEnergies -solutions bas carbone ;

- Bonne visibilité avec 3,4 Mds€ de prises de commandes soit un carnet de commandes à 12,8 Mds€.

- Réduction de la sensibilité à la conjoncture du secteur du gaz ;

- Impact de la guerre Russie-Ukraine : 1,4 Md de commandes pour 2022, 854 M€ pour 2024 et 1,6 Md€ pour 2025, soit 23 % du carnet de commandes ;

- Après une hausse de 10 % des revenus, objectifs 2023 : revenus de 5, 7 à 6,2 Mds€, hors activités russes et marge opérationnelle de 6,7 à 7,2 % ;

- Dividende 2022 de 0,52 €, soit une hausse de 16 %taux de 32 %.

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.