Technip Energies : désormais très proche du palier des 11E Cercle Finance • 21/04/2021 à 12:18









(CercleFinance.com) -Technip Energies a poursuivi la décrue amorcée sous les 12E et son cours est désormais très proche du palier des 11E : la capitalisation est retombée à 2MdsE ce qui est ridicule en regard du chiffre d'affaire et des revenus du contrat gazier géant au Qatar. Le titre pourrait tester son support du 4 mars (11,03E) ces prochains heures.

Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -1.61%