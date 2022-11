Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: désinscription en vue de la SEC information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 14:11









(CercleFinance.com) - Technip Energies a annoncé lundi son intention de se désinscrire de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine pour se concentrer sur sa cotation à Paris.



Le groupe d'ingénierie pour le secteur énergétique explique qu'il compte déposer auprès de l'autorité boursière new-yorkaise un document dit 'Form 15F' en vue de mettre fin à ses obligations de publication aux Etats-Unis.



Ce document de désinscription fait référence à son programme de titres American depositary receipts (ADR), qui se négocient de gré à gré ('over-the-counter') Outre-Atlantique.



Technip Energies - dont les actions sont cotées sur Euronext Paris - prévoit de continuer à publier ses informations financières auprès de l'AMF en France et de l'AFM, l'autorité financière des Pays-Bas.





