Technip Energies : déjà de retour sur les 10,5E

(CercleFinance.com) - Technip Energies chute de plus de 10% en 48H, enfonçant pour de bon le palier des 11E.

Un scénario pas vraiment étonnant 72H après de l'ouverture d'un 'gap' de rupture sous 11,93E.

La correction amorcée sous 13,6E le 3 juin pourrait va probablement se poursuivre en direction des 10E (ex-résistance du 3 au 15 mars) par le jeu de la règle du report d'amplitude à la baisse sous 11,6E.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris -5.78%