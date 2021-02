Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies : débute sa cotation sur Euronext Paris Cercle Finance • 16/02/2021 à 16:13









(CercleFinance.com) - Fruit de la scission de TechnipFMC, Technip Energies a fait aujourd'hui une entrée remarquée sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext, à Paris. Le titre gagne en effet plus de 44%. ' Technip Energies constitue une force motrice pour relever les défis de la transition énergétique auxquels notre industrie et notre monde doivent faire face', a indique Arnaud Pieton, le Directeur Général de Technip Energies, qui s'est aussi dit 'fier et enthousiaste d'ouvrir ce nouveau chapitre avec les 15 000 professionnels de l'entreprise'.

Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris +43.83%