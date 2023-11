Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: création de la coentreprise Rely information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Technip Energies et John Cockerill, un leader dans les électrolyseurs alcalins pressurisés, annoncent la création effective de Rely, pour 'répondre à l'urgence du passage à l'échelle des solutions' jouant un rôle clé pour réduire les émissions de CO2 des industries.



Basée à Bruxelles, cette coentreprise 'asset light' détenue à 60% par Technip Energies et à 40% par John Cockerill, s'appuiera sur l'expertise de plus de 200 spécialistes de l'hydrogène à travers le monde.



Rely proposera des solutions complètes et à grande échelle, des services préalables à la décision finale d'investissement jusqu'à la fourniture de technologies propriétaires, l'exécution de projet, l'exploitation et la maintenance.





