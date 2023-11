Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: création de l'entreprise Reju information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce la création de Reju, une entreprise innovante qui concevra des solutions nouvelles pour la régénération des fibres plastiques contenues en grande quantité dans les textiles qui ne sont pas recyclés et qui terminent en déchets.



S'appuyant sur une technologie innovante développée en partenariat entre IBM, Under Armour et Technip Energies, Reju adressera ainsi le marché mondial en croissance rapide du polyéthylène téréphtalate présent dans les textiles (rPET).



Patrik Frisk, ancien directeur général d'Under Armour, dirigera Reju aux côtés d'Alain Poincheval, en qualité de directeur des opérations, dirigeant issu de Technip Energies. La mise en service d'un démonstrateur industriel est prévue en 2024.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris 0.00%