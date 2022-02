Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: contrat remporté auprès de Petronas information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 09:20









(CercleFinance.com) - Technip Energies, en tant que leader d'un consortium avec Dialog E&C, annonce avoir remporté un contrat significatif d'ingénierie, fourniture d'équipements, construction et mise en service (EPCC) auprès de Petronas Chemicals Fertilizer Kedah, en Malaisie.



Ce contrat EPCC porte sur un projet de construction d'une nouvelle usine de mélamine d'une capacité de 60.000 tonnes par an, qui sera intégrée dans le complexe existant de Gurun, à Kedah, et utilisera la technologie minimisant l'empreinte CO2.



Dans ce cadre, Technip Energies est en charge de la gestion globale du projet, de l'ingénierie, de la fourniture des équipements et de la mise en service, tandis que Dialog E&C est responsable de la construction et de la pré-mise en service.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES Euronext Paris 0.00%