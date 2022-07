Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Technip Energies: contrat pour un projet CSC en Norvège information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - Technip Energies fait part d'un contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) auprès de Hafslund Oslo Celsio, pour un projet de capture et stockage du carbone (CSC) associé à l'usine de valorisation énergétique des déchets d'Oslo, en Norvège.



Le projet donnera naissance à la première usine à grande échelle dans le monde de valorisation énergétique des déchets avec capture du CO2. 400 000 tonnes de CO2 par an seront capturées, ce qui permettra de réduire les émissions d'Oslo de 17%.



Le groupe d'ingénierie ajoute que le CO2 ainsi capturé sera ensuite liquéfié et exporté vers Northern Lights, le premier réseau d'infrastructure, transfrontalier et open source, de transport et de stockage de CO2.