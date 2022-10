Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Technip Energies: contrat pour un craqueur d'éthane à Anvers information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Technip Energies indique avoir remporté un 'grand contrat' (entre 250 et 500 millions d'euros) pour la fourniture d'équipements propriétaires pour le craqueur d'éthane de 1450 kta (kilotonnes par an) d'INEOS Olefins Belgium à Anvers, en Belgique.



Le craqueur est conçu à l'aide des dernières avancées technologiques de Technip Energies pour atteindre une empreinte CO2 réduite de 50% par rapport aux meilleurs 10% des craqueurs européens, et pour pouvoir accueillir un dispositif de capture de carbone.



Les fours sont modulaires et conçus pour alimenter un combustible à haute teneur en hydrogène et pour passer à une combustion à 100% d'hydrogène dans le futur. La conception de l'usine maximise l'utilisation de la modularisation.





