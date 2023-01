Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Technip Energies: contrat majeur avec ExxonMobil au Texas information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 07:58

(CercleFinance.com) - Technip Energies indique avoir remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le plus grand projet d'hydrogène bas-carbone au monde pour ExxonMobil à Baytown, dans l'Etat américain du Texas.



Le complexe intégré produira environ un milliard de pieds cubes d'hydrogène bas-carbone par jour et capturera plus de 98%, soit environ sept millions de tonnes par an, des émissions de CO2 associées, ce qui en fait le plus grand projet de ce type au monde.



Fort de sa solide expérience des projets d'hydrogène bleu qui visent à accélérer la décarbonation, Technip Energies estime que la réduction des émissions Scope 1 et 2 du complexe de Baytown peut atteindre jusqu'à 30%.