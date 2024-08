Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Technip Energies: contrat FEED pour le projet H2Teesside information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) auprès de bp pour le projet H2Teesside, qui devrait être l'une des plus grandes installations de production d'hydrogène bas-carbone du Royaume-Uni intégrant la technologie de captage du carbone.



Le projet vise à produire 1,2 GW d'hydrogène bas-carbone, soit plus de 10% de l'objectif de production d'hydrogène du Royaume-Uni à l'horizon 2030. Il pourrait aussi capter et stocker l'équivalent des émissions provenant du chauffage d'un million de ménages britanniques.



Dans le cadre de l'étude FEED, Technip Energies fournira une conception complète utilisant son expertise et les meilleures techniques de conception de projets à échelle industrielle, intégrant des technologies d'hydrogène et de captage du carbone.



Dans la perspective d'une décision finale d'investissement en 2025, l'étape suivante pour la société, si elle est sélectionnée, sera de fournir l'ensemble de l'ingénierie, de la fourniture des équipements, de la construction et de la mise en service (EPCC) du projet.





Valeurs associées TECHNIP ENERGIES 20,38 EUR Euronext Paris -0,20%