Technip Energies: contrat FEED en Corée du Sud

(CercleFinance.com) - Technip Energies annonce avoir été sélectionné par Equinor South Korea pour réaliser une étude d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le projet éolien offshore flottant Firefly de 800 mégawatts, situé au large de la côte est de la Corée du Sud.



Le contrat FEED couvre l'ingénierie des sous-structures des éoliennes flottantes, sous-structures dont la conception inclura la technologie de flotteur semi-submersible à trois colonnes INO15 de Technip Energies, d'une capacité de 15 mégawatts.



Le parc éolien Firefly est prévu pour une superficie de deux fois 75 km2, à 70 kilomètres au large de la ville d'Ulsan, et servira à alimenter le réseau sud-coréen. Sa mise en service est prévue pour 2027.





